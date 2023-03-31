Tesla выпустила собственное пиво с подсветкой

Набор из трёх бутылок по 0,33 литра обойдётся в 89 евро. Как сообщили в Tesla, напиток был приготовлен немецкими пивоварами из эксклюзивного сорта хмеля Cyberhops и обладает «нотками вкуса цитрусовых, бергамота и сладких фруктов». Особую ценность также представляют бутылки из тёмного стекла, в которые разливается GigaBier. Они имеют необычный дизайн, отсылающий к пикапу Tesla Cybertruck, а также подсветку.

Желание выпустить собственное пиво Илон Маск озвучил ещё в октябре 2021 года на открытии своего предприятия в Германии. При этом подобный опыт у Tesla уже был – в 2022 году американская компания уже выпустила собственную текилу, а позднее и набор особых стаканов для этого напитка.