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1 час назад

Tesla выпустила собственное пиво с подсветкой

Елена Прошина

Автомобильная компания Илона Маска Tesla выпустила собственное пиво GigaBier. Об этом сообщает Electrek.

Набор из трёх бутылок по 0,33 литра обойдётся в 89 евро. Как сообщили в Tesla, напиток был приготовлен немецкими пивоварами из эксклюзивного сорта хмеля Cyberhops и обладает «нотками вкуса цитрусовых, бергамота и сладких фруктов». Особую ценность также представляют бутылки из тёмного стекла, в которые разливается GigaBier. Они имеют необычный дизайн, отсылающий к пикапу Tesla Cybertruck, а также подсветку.

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Желание выпустить собственное пиво Илон Маск озвучил ещё в октябре 2021 года на открытии своего предприятия в Германии. При этом подобный опыт у Tesla уже был – в 2022 году американская компания уже выпустила собственную текилу, а позднее и набор особых стаканов для этого напитка.

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