Выявлен новый механизм формирования лейкемии

Команда японских специалистов из Университета Цукубы выявили новый механизм формирования лейкемии. Оказалось, что особую роль в этом играют липиды. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Leukemia.

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Известно, что клетки содержат разнообразные липиды, которые являются органическими жировыми соединениями. Метаболизм липидов, а также синтез и расщепление отвечают за регулирование состава и функций клеток и их мембран. Фермент под названием ELOVL6 удлиняет цепочки жирных кислот и играет важную роль в нескольких клеточных метаболических процессах.

Авторы изучили данные, полученные из онлайн-баз, чтобы доказать связь между высокими уровнями ELOVL6 и худшей общей выживаемостью при лейкемии. Они обнаружили, что удаление ELOVL6 из стволовых клеток костного мозга, которые отвечают за производство всех типов клеток крови, изменяет содержание липидов в клетках и приводит к ингибированию процесса приживания пересаженных клеток. При этом деактивация ELOVL6 предотвратила развитие лейкемии на животной модели мышей.