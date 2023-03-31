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Астрономы создали ИИ для подавления атмосферного размытия изображений неба

Ученые разработали систему подавления шумов на изображениях телескопов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного университета. Атмосфера серьезно мешает проведению астрономических наблюдений.

Астрономы создали ИИ для подавления атмосферного размытия изображений неба
© Emma Alexander/Northwestern University

В крупных городах из-за яркого света она делает их невозможными вовсе, но даже чистый горный воздух накладывает свои ограничения. С этим можно бороться с помощью адаптивной оптики, в которой множество приводов деформируют зеркало, чтобы скомпенсировать "шевеления" атмосферы, но такие системы невероятного дорого стоят.

В качестве дешевой альтернативы Эмма Александер и ее коллеги создали систему компьютерного улучшения качества изображений. Они адаптировали известный алгоритм компьютерного зрения, используемый для повышения резкости фотографий, но применили его к астрономическим изображениям с наземных телескопов.

При этом программа адаптирована для работы с симуляциями изображений телескопа Веры Рубин, который планируют ввести в эксплуатацию в течение нескольких лет.

"Правильно очищая изображения, мы можем получить более точные данные. Алгоритм удаляет атмосферу вычислительными методами, позволяя астрономам получать более точные научные измерения. В конце концов, изображения еще и выглядят лучше", - комментирует работу Эмма.

Ранее ученые выяснили, что самки пауков притворяются мертвыми, чтобы самцы-партнеры не боялись быть съеденными.

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