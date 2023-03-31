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15 минут назад

Ученые раскрыли еще одну тайну колец Сатурна

Мария Иванова

Данные телескопа Hubble позволили ученым сделать вывод, что система колец Сатурна нагревает верхние слои атмосферы планеты. Об этом сообщается на сайте NASA.

Ученые раскрыли еще одну тайну колец Сатурна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В NASA подчеркнули, что эта тайна «скрывалась на виду уже 40 лет, но потребовалась проницательность опытного астронома, чтобы собрать пазл».

Ученые использовали результаты наблюдений космического телескопа телескопа Hubble и вышедшего из эксплуатации зонда Cassini, в дополнение к информации, полученной от Voyager 1 и Voyager 2.

Вскрывшееся неожиданное взаимодействие между Сатурном и его кольцами может предоставить инструмент для прогнозирования того, есть ли у планет вокруг других звезд подобные системы колец, подчеркнули в NASA.

Признаком того, что кольца нагревают атмосферу Сатурна, является избыток ультрафиолетового излучения, проявляющийся как полоса горячего водорода в атмосфере планеты. Ученые считают, что частицы ледяного кольца, падающие в атмосферу Сатурна из-за микрометеоритов или бомбардировок частицами солнечного ветра, нагревают ее.

Ярчайший гамма-всплеск ослепил все телескопы мира

Международная группа ученых с участием сотрудников МГУ имени Ломоносова ранее проанализировала строение колец Сатурна. Исследователи пришли к выводу, что наблюдаемое распределение частиц по размерам в кольцах имеет универсальный характер - оно свойственно всем кольцам, возникающим у небесных тел.

Наука и техника,NASA,МГУ,
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