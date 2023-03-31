Ученые раскрыли еще одну тайну колец Сатурна

Данные телескопа Hubble позволили ученым сделать вывод, что система колец Сатурна нагревает верхние слои атмосферы планеты. Об этом сообщается на сайте NASA.

В NASA подчеркнули, что эта тайна «скрывалась на виду уже 40 лет, но потребовалась проницательность опытного астронома, чтобы собрать пазл».

Ученые использовали результаты наблюдений космического телескопа телескопа Hubble и вышедшего из эксплуатации зонда Cassini, в дополнение к информации, полученной от Voyager 1 и Voyager 2.

Вскрывшееся неожиданное взаимодействие между Сатурном и его кольцами может предоставить инструмент для прогнозирования того, есть ли у планет вокруг других звезд подобные системы колец, подчеркнули в NASA.

Признаком того, что кольца нагревают атмосферу Сатурна, является избыток ультрафиолетового излучения, проявляющийся как полоса горячего водорода в атмосфере планеты. Ученые считают, что частицы ледяного кольца, падающие в атмосферу Сатурна из-за микрометеоритов или бомбардировок частицами солнечного ветра, нагревают ее.