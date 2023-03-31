Пользователи iPhone cмогут «прочувствовать» новые смартфоны Samsung

Компания Samsung обновила функционал своего веб-приложения Try Galaxy для iPhone, которое «превращает» смартфоны Apple в гаджеты корейской компании под управлением Android. Об этом говорится на сайте Samsung.

Фото: Apple Apple

Обновленное веб-приложение Try Galaxy теперь позволяет пользователям iPhone тестировать возможности смартфонов Samsung Galaxy S23 и функции оболочки One UI 5.1. Среди нововведений значатся обновленные возможности камеры, новое ПО для редактирования фотографий и настройки системы.

Отмечается, что веб-приложение может быть полезным пользователям iPhone, которые рассматривают возможность перехода на смартфоны Samsung.

Воспользоваться Try Galaxy можно только с помощью браузера Safari на iPhone 7 или более новых моделях. При попытке его использования на смартфонах под управлением Android появляется ошибка, в которой говорится, что приложение было разработано только для пользователей iPhone.