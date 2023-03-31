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Итальянский регулятор ограничил работу ChatGPT в стране

Итальянское ведомство по защите персональных данных в пятницу распорядилось временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT компании OpenAI личных данных пользователей в Италии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора.

Италия первой в мире ограничила использование ChatGPT
© globallookpress.com

Ведомство указывает на "отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI", а также на отсутствие "правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы".

Регулятор также обращает внимание на то, что сервис, "предназначенный для лиц старше 13 лет", не располагает фильтром для проверки возраста пользователей.

"OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах", в противном случае компании будет выписан штраф в размере до €20 млн или "до 4% годового мирового оборота", отмечается в заявлении.

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