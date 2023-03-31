Не все смартфоны Google Pixel 6 получили обновление Google Камеры

Google ранее объявила об обновлении приложения Google Camera для Pixel 6 и 6 Pro, которое позволяет ускорить работу режима Night Sight, позволяющего получать высококачественные снимки в условиях низкой освещенности. Однако оно посетило еще не все смартфоны компании.

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Обновление версии 8.8 еще не получило широкого распространения. Более быстрый режим Night Sight был анонсирован в рамках Pixel Feature Drop в этом месяце. Официальный аккаунт Google на Reddit сообщил, что обновление Camera v8.8 становится доступным для пользователей на “скользящей основе”, то есть со временем. Обновление выходит независимо от мартовского обновления программного обеспечения.