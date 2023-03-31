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1 час назад

Ученый Эйсмонт предложил предсказывать землетрясения с помощью спутников ГЛОНАСС

runews24.ru

Навигационные аппараты ГЛОНАСС можно использовать не только для отслеживания объекта, но и для предсказания землетрясений.

Ученый предложил предсказывать землетрясения с помощью ГЛОНАСС
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук Натана Эйсмонта, существует такое понятие как дрейф материков. Ученый считает, что ГЛОНАСС можно использовать для отслеживания движения литосферных плит.

При этом спутниковое отслеживание даст более полную картину, нежели наземное оборудование, так как можно зафиксировать движение материков с точностью до сантиметра, уверен ученый.

«Это даёт возможность предсказывать, в каких местах создаётся тектоническое напряжение и где может произойти землетрясение. Правда, с точностью до дня сделать прогноз всё равно нельзя», - объяснил Эйсмонт в разговоре с «АиФ».

Также ученый рассказал, что с помощью спутников можно изучить состав атмосферы. Это позволяет отследить радон, выделяющийся из земной коры перед землетрясением.

Наука и техника,Натан Эйсмонт,РАН,
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