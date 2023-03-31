Ученые предупредили о последствиях сокращения океанских течений

Океанские течения, которые играют жизненно важную роль в транспортировке тепла, кислорода, углерода и питательных веществ по всему миру, могут сократиться на 40% к 2050 году, говорят ученые из Австралии. Это предупреждение было опубликовано в журнале Nature и вызывает серьезные опасения по всему миру. Исследование также показывает, что замедление течения в Северной Атлантике может привести к похолоданию в Европе, а замедление в глубинах Антарктики может замедлиться в два раза быстрее, чем в Северной Атлантике.

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Ученые говорят, что это происходит из-за таяния льда на Антарктике, что приводит к уменьшению солености и плотности морской воды, которая обеспечивает глубинные течения. Кроме того, это замедление глубинных течений может снизить способность океана поглощать углекислый газ, что в свою очередь усугубит проблему изменения климата. Исследователи потратили 35 миллионов вычислительных часов в течение двух лет, чтобы создать модели, и результаты показывают, что ситуация может быть еще хуже, чем ожидалось.

Ученые говорят, что эти глубокие океанские течения в северном и южном полушариях были относительно стабильными в течение тысяч лет, но теперь они нарушаются из-за потепления климата.