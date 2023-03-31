Американец нашел украденную машину с помощью гаджета Apple и застрелил угонщика

Житель штата Техас нашел свою украденную машину при помощи трекера Apple AirTag, а затем застрелил угонщика, не дождавшись полиции. Об этом сообщает портал Business Insider.

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Техассец вместе с двумя родственниками отправился на поиски угнанного фургона, поскольку смог отследить его местоположение при помощи AirTag, находящегося в машине — это трекер от компании Apple, который передает свою геолокацию на мобильное устройство владельца. Они обнаружили машину на парковке у торгового центра — внутри нее сидел человек.

Не дожидаясь приезда полиции, один из мужчин вступил в конфронтацию с возможным угонщиком. По его словам, он заметил в руках незнакомца пистолет, а потому выстрелил в него из собственного ружья. Впоследствии мужчина скончался от полученных ранений. Известно, что он латиноамериканского происхождения и ему было около 30 лет.

Офицер полиции города Сан-Антонио Ник Солиз объявил о начале расследования инцидента и предостерег граждан от подобного самоуправства, которое привело к трагедии.

«Если вашу машину угнали, это очень печально, но, пожалуйста, не нужно брать это дело в свои руки», — заявил Солиз.