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35 минут назад

В России резко подешевел флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max

Газета.Ru

Смартфон iPhone 12 Pro Max подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Флагманский гаджет на старте продаж в конце 2020 года предлагался по цене от 110 тыс. руб. Теперь стоимость смартфона в российских интернет-магазинах снизилась до 95 тыс. руб. Таким образом, разница от первоначальной цены составляет около 15%.

Впервые iPhone 12 Pro Max был представлен миру на ежегодной презентации Apple 13 октября 2020 года. Он обладает 6,7-дюймовым OLED-экраном, процессором Apple A14 Bionic, тройным блоком камер с оптической стабилизацией изображения, а также аккумулятором на 3687 мАч. «Из коробки» смартфон поставляется с операционной системой iOS 14, которую можно обновить до актуальной версии.

На текущий момент актуальным преемником гаджета является iPhone 14 Pro Max, представленный в 2022 году.

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Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 15 Pro Max станет первым смартфоном Apple, в котором будет использоваться перископический телефотомодуль для оптического приближения отдаленных объектов при фото- и видеосъемке.

Наука и техника,Видео,Mail.ru Group,Apple,
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