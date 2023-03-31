Смартфон iPhone 12 Pro Max подешевел в российской рознице. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Флагманский гаджет на старте продаж в конце 2020 года предлагался по цене от 110 тыс. руб. Теперь стоимость смартфона в российских интернет-магазинах снизилась до 95 тыс. руб. Таким образом, разница от первоначальной цены составляет около 15%.

Впервые iPhone 12 Pro Max был представлен миру на ежегодной презентации Apple 13 октября 2020 года. Он обладает 6,7-дюймовым OLED-экраном, процессором Apple A14 Bionic, тройным блоком камер с оптической стабилизацией изображения, а также аккумулятором на 3687 мАч. «Из коробки» смартфон поставляется с операционной системой iOS 14, которую можно обновить до актуальной версии.

На текущий момент актуальным преемником гаджета является iPhone 14 Pro Max, представленный в 2022 году.