Специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью грузовика Cygnus

Ученые NASA внесли коррективы в орбиту МКС с помощью грузового корабля Cygnus. Об успешном завершении маневра по изменению курса станции сообщила медиа-служба космического центра. Вся операция заняла не более четверти часа.

«Космический "грузовик" Cygnus, пристыкованный к надирному порту модуля Unity, включил двигатели на более чем 15 минут и поднял орбиту станции», - приводит РИА Новости информация NASA.

Повышение орбиты станции стало одним из этапов подготовки МКС к предстоящей стыковке с грузовым кораблем «Прогресс МС-23», намеченной на конец мая. Всего в течение апреля-мая планируется совершить еще несколько маневров, которые позволят отрегулировать курс и вывести станцию на орбиту, необходимую для стыковки.