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48 минут назад

Специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью грузовика Cygnus

ТК «Звезда»

Ученые NASA внесли коррективы в орбиту МКС с помощью грузового корабля Cygnus. Об успешном завершении маневра по изменению курса станции сообщила медиа-служба космического центра. Вся операция заняла не более четверти часа.

Специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью грузовика Cygnus
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Космический "грузовик" Cygnus, пристыкованный к надирному порту модуля Unity, включил двигатели на более чем 15 минут и поднял орбиту станции», - приводит РИА Новости информация NASA.

Повышение орбиты станции стало одним из этапов подготовки МКС к предстоящей стыковке с грузовым кораблем «Прогресс МС-23», намеченной на конец мая. Всего в течение апреля-мая планируется совершить еще несколько маневров, которые позволят отрегулировать курс и вывести станцию на орбиту, необходимую для стыковки.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-22» избавил МКС от столкновения с космическим мусором, так как вовремя исправил орбиту МКС, что спасло станцию от контакта с опасными объектами.

Наука и техника,NASA,
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