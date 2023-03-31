Названы три запретных слова в телефонном разговоре с мошенниками

«Если вы грубо поговорили с мошенниками, они могут занести вас в свою базу и натравить на вас коллекторов или еще кого-то, кто будет вас терроризировать. Рекомендация такая: не надо ни грубо, ни вежливо с ними разговаривать — не надо продолжать такой разговор вообще. Бросайте трубку сразу, когда понимаете, что говорите с мошенниками, — это единственно правильная стратегия поведения», — добавил эксперт.