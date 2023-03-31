Отечественные магазины мобильных приложений для операционной системы Android, в частности RuStore, в марте 2023 года заняли долю на рынке России по количеству пользователей до 2-3%, лидером среди магазинов остался Google Play. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах сотовых операторов.

"Google Play лидирует в нашей сети среди магазинов приложений - в марте его доля составила 87,5%. На втором месте App Store (8,5%), на третьем - AppGallery (1,9%). Российские сервисы занимают около 2%", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".

По данным Yota, Google Play по трафику среди магазинов приложений в России занял долю в 95,04%. На втором месте расположился магазин приложений для Huawei AppGallery с долей в 2,85%, на третьем месте - Rustore с долей 1,54%.

Среди абонентов Tele2 доля пользователей Google Play составила почти 85%. При этом из них в 2022 году 8% пользовалось магазином Huawei, в этом году доля снизилаcь до 5%, сообщили в пресс-службе.

"Пользователи альтернативных сторов в прошлом году занимали менее 1%, в этом году их доля выросла до 3% - из них 2% приходится на RuStore", - подчеркнули в пресс-службе оператора.

По данным МТС, количество пользователей альтернативных магазинов приложений на Android за год увеличилось на 17%. В частности, магазин приложений от Samsung потерял 6% пользователей, а магазины от Huawei и Xiaomi выросли на 20% и 15% соответственно. При этом количество пользователей Google Play осталось на уровне прошлого года.

"Магазины приложений от российских разработчиков появились в середине 2022 года и приросли на тысячи процентов с нулевой базы. Самый популярный российский магазин - RuStore, за ним следуют RuMarket, NashStore и AppBazar", - подчеркнули в МТС.

Еще один источник на телеком-рынке уточнил ТАСС, что RuStore занял долю по числу пользователей магазинов приложений в 3%, Google Play - 55%, Galaxy Store - 17%, GetApps - 16%, AppGallery - 8%. Остальные магазины приложений заняли долю менее 1%. В "Билайне" на момент публикации не ответили на запрос.

О магазинах приложений

В России есть три отечественных магазина приложений. В апреле 2022 года предприниматель Анатолий Сморгонский запустил RuMarket. Также свой магазин приложений NashStore в середине мая 2022 года был запущен АНО "Цифровые платформы".