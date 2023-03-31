Virgin Orbit прекратит деятельность из-за проблем с финансированием

Компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимающаяся запуском спутников, прекратит свою деятельность "в обозримом будущем" из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на аудиозапись выступления генерального директора Дэна Харта в четверг на совещании компании.

"К сожалению, мы не смогли заручиться финансированием, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании", - заявил Харт.

По его словам, решено уволить около 90% персонала всех подразделений компании, кроме 100 сотрудников. Virgin Orbit "предоставит выходное пособие каждому увольняемому работнику", включая денежную выплату и помощь в поиске новой работы, заверил Харт.

Как передает телеканал, переговоры с двумя инвесторами провалились в минувшие выходные. Харт сообщил сотрудникам в минувший понедельник, что диалог с другими потенциальными инвесторами продолжается "очень динамично".

16 марта британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила о том, что Virgin Orbit "временно прекращает деятельность".