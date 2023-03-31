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14 минут назад

Вода в Тихом океане перевернулась во времена последнего ледникового периода

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Международная команда ученых, включая сотрудников Калифорнийского университета в Ирвине, выяснила, что вода в Тихом океане во времена последнего ледникового периода перевернулась, приведя к изменению расположения слоев. Таким образом, сдвиги усилили поглощение углекислого газа в глубоких водах, что привело к снижению количества парниковых газов в атмосфере Земли той эпохи. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Вода в Тихом океане перевернулась во времена ледникового периода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В процессе исследования авторы проанализировали тысячи образцов ископаемых отложений со всего мира на наличие следов углерода-14 (радиоуглерод). Возраст некоторых проб насчитывал 25 тысяч лет. Частицы из карбоната кальция были преобразованы в графит — чистую форму углерода. Затем полученный материал загрузили в масс-спектрометр, чтобы получить более точные данные.

Группа пришла к выводу, что изменение циркуляции воды в Тихом океане стало значительным фактором снижения выбросов парниковых газов во время последнего ледникового периода. Открытие может помочь океанографам и другим специалистам изучить роль океана в механизмах потепления и похолодания климата сегодня и в будущем.

Радиоуглерод был выбран в качестве ключевого параметра неслучайно — он является важным индикатором взаимодействия океана и атмосферы. Известно, что углерод-14 образуется в атмосфере, когда нейтроны космических лучей связываются с азотом и трансформируются в двуокись углерода после химических реакций с кислородом. После этого он попадает в океан точно так же, как обычный CO2.

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