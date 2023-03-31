Вода в Тихом океане перевернулась во времена ледникового периода

Международная команда ученых, включая сотрудников Калифорнийского университета в Ирвине, выяснила, что вода в Тихом океане во времена последнего ледникового периода перевернулась, приведя к изменению расположения слоев. Таким образом, сдвиги усилили поглощение углекислого газа в глубоких водах, что привело к снижению количества парниковых газов в атмосфере Земли той эпохи. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В процессе исследования авторы проанализировали тысячи образцов ископаемых отложений со всего мира на наличие следов углерода-14 (радиоуглерод). Возраст некоторых проб насчитывал 25 тысяч лет. Частицы из карбоната кальция были преобразованы в графит — чистую форму углерода. Затем полученный материал загрузили в масс-спектрометр, чтобы получить более точные данные.

Группа пришла к выводу, что изменение циркуляции воды в Тихом океане стало значительным фактором снижения выбросов парниковых газов во время последнего ледникового периода. Открытие может помочь океанографам и другим специалистам изучить роль океана в механизмах потепления и похолодания климата сегодня и в будущем.