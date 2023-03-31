День в истории: Татарская АЭС, искусственный спутник Луны и Эйфелева башня

Чем примечательна дата 31 марта?

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Сегодня, 31 марта, Международный день резервного копирования. В разные годы и столетия в этот день английский путешественник Джеймс Кук взял курс на Австралию, Уиткомб Джадсон из Чикаго изобрел новую застежку — "молнию", Конгресс США одобрил "план Маршалла" и выделил 5,3 млрд долларов на восстановление Западной Европы, в СССР прекратили испытания ядерного оружия, начала вещание Российская телерадиокомпания, вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица". Родились: французский философ и математик Рене Декарт, немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, архитектор Пушкинского музея в Москве Роман Клейн, русская революционерка Александра Коллонтай, российский поэт Корней Чуковский. Умерли: великий князь московский Иван I Калита, французский король Франциск I, английский физик Исаак Ньютон, английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте, открывший сообща с Фредериком Бантингом инсулин Чарлз Бест. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Казанский автотранспортный техникум и цифровые пропуска

31 марта 1970 года вышел приказ Министерства автомобильного транспорта РСФСР о строительстве в Казани автотранспортного техникума. Согласно проекту, на Первых Горках должен был вырасти целый комплекс, который включал в себя корпус на 960 учащихся, учебно-производственные мастерские, общежитие, спортзал, жилой дом для преподавателей и сотрудников. Учебное заведение до сих пор существует и готовит специалистов в сфере автотранспорта. На сегодняшний день является одним из ведущих специальных учебных заведений республики и страны.

31 марта 1990 года Совет министров ТАССР принял постановление о прекращении строительства Татарской АЭС. Решение было принято после аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Вследствие катастрофы была пересмотрена концепция безопасности работы станций, поэтому уже строящиеся проекты были закрыты, а новые подобные объекты долгое время не строились.

31 марта 2020 года в Татарстане запустили сервис оформления спецпропусков для выхода из дома на период действия режима полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. К разработке сервиса в Минцифре Татарстана привлекли Центр цифровой трансформации и Ак Барс Банк, имеющие опыт обработки большой массы данных и оперативного проектирования интерфейсов с большим числом пользователей. Чтобы выйти из дома, необходимо было отправить на номер 2590 сообщение с текстом "Цель" и выбрать необходимую цифру, под которой подразумевались разные причины нарушения самоизоляции.

Запрет испытаний ядерного оружия и спутник "Луна-10"

31 марта 1958 года в СССР прекратили испытания ядерного оружия. Упорная борьба за запрещение этого вида вооружения началась сразу же после его появления. Советский Союз, твердо следуя путями мирного развития своей страны и проводя политику мирного сосуществования стран с различным социальным строем, настойчиво призывал к применению атомной энергии только для мирных целей. СССР призывал США и Великобританию присоединиться к запрету на испытания ядерного оружия и смог добиться этого. В 1963 году был подписан "Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой".

В 1966 году, 31 марта, в Советском Союзе был произведен запуск первого искусственного спутника Луны. Аппарат назывался "Луна-10", его разработали и изготовили в НПО им. С.А. Лавочкина. За 56 суток активного существования спутника на орбите Луны с ним было проведено 219 сеансов связи, благодаря чему впервые были получены данные об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения ее поверхности. Работа этого аппарата внесла огромный вклад в освоение космоса.

31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный договор, один из основных источников конституционного права Российской Федерации. Он регулирует общественные отношения в сфере построения Федерации и взаимоотношения ее с субъектами, а также отношения между субъектами Российской Федерации.

Открытие Эйфелевой башни и премьера "Матрицы"

31 марта 1889 года принято считать Днем рождения Эйфелевой башни, так как именно в этот день конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг. Началось все незадолго до Всемирной выставки 1889 года, когда власти Парижа объявили конкурс на лучшее архитектурное сооружение, которое могло бы стать гордостью Франции. При этом постройка должна была принести доход и легко демонтироваться впоследствии за ненадобностью. Спустя 20 лет после выставки башню хотели снести, однако этому помешали радиоантенны, которые были установлены на ее шпиле. Таким образом, до сих пор эта достопримечательность известна во всем мире как символ Франции.

31 марта 1896 года была изобретена застежка, получившая название "молния". Изобрел ее американец Уиткомб Лео Джадсон, который хотел помочь своему знакомому. Тот с трудом из-за болей в спине мог наклоняться, чтобы зашнуровать свои ботинки. Вскоре Уиткомб представил застежку из двух цепочек, на которых чередовались крючки и петельки. На тот момент она называлась "застежкой-шкафчиком" и применялась только для обуви, хотя в патенте утверждалось, что использовать застежку можно везде, где нужно соединить две соседние гибкие детали. Однако на тот момент "молния" не получила особого распространения ввиду того, что была очень дорогим и непонятным для людей устройством. Лишь спустя 20 лет она стала набирать популярность благодаря стараниям шведского инженера Гидеона Сундбэка, сделавшего застежку более удобной в использовании.