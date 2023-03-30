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42 минуты назад

Midjourney перестанет быть бесплатной на неопределенное время

Елена Прошина

Популярный сервис генерации изображений по текстовым описаниям Midjourney перестал быть бесплатным. Об этом сообщает портал How-To Geek.

Midjourney перестанет быть бесплатной на неопределенное время
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам основателя и генерального директора Midjourney Дэвида Хольца, возможность использовать нейросеть бесплатно была временно отключена, но как долго это продлится, пока неизвестно. Как уточнил Хольц, такое решение было принято из-за «сочетания чрезвычайного спроса и злоупотребления» бесплатной версией Midjourney. Он также добавил, что компания планирует найти соответствующие решения для озвученных проблем.

Опасения Хольца могут быть связаны с завирусившимися на прошлой неделе работами Midjourney, которые многие пользователи приняли за реальные фото. На одном из них был изображён Папа римский Франциск, одетый в белый пуховик, а другое изображение демонстрировало арест бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее нейросеть MidJourney создала коллекцию джинсовой одежды.

Наука и техника,ФРАНЦИСК,Дональд Трамп,
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