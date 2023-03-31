В Китае найдены древнейшие покрытосеменные растения

Нанкинский институт геологии и палеонтологии объявил об открытии самых ранних покрытосеменных растений на северо-западе Китая.
По словам ученых, обнаруженной окаменелости может быть порядка 170 миллионов лет. Они проанализировали образцы и выяснили, что ископаемые цветочные почки имеют овальную форму, а длина стебля достигает 15 миллиметров.
Покрытосеменные — это наиболее развитая и широко распространенная группа растений на сегодняшний день. Всего в мире насчитывается около 300 тысяч видов, пишет Planet Today.