В Китае найдены древнейшие покрытосеменные растения

Нанкинский институт геологии и палеонтологии объявил об открытии самых ранних покрытосеменных растений на северо-западе Китая.

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По словам ученых, обнаруженной окаменелости может быть порядка 170 миллионов лет. Они проанализировали образцы и выяснили, что ископаемые цветочные почки имеют овальную форму, а длина стебля достигает 15 миллиметров.