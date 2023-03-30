Meizu представила новые смартфоны для китайского рынка. Флагман линейки, Meizu 20 Infinity, порадует пользователей "первым в индустрии" полностью безрамочным дизайном, великолепным дисплеем, а также высокопроизводительной "начинкой".

Ключевая особенность новинки - безграничный LTPO-дисплей производства BOE с диагональю 6,79-дюйма и разрешением 3192 на 1368 пикселей (21:9, 512 PPI). Производитель заявляет, что пиковая яркость экрана может достигать 1850 Нит, а частота обновления может динамически регулироваться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Кроме того, новинка поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение на частоте 1920 Гц, а также стандарт HDR10+ и 10-битную глубину цвета.

Meizu 20 Infinity - первый смартфон в отрасли, в котором для защиты передней и задней панелей используется особый стеклокерамический материал "Meizu Titan Glass". По заявлениям компании, новые стёкла в четыре раза более стойкие к падениям по сравнению с конкурентами.

Сердце новинки - Snapdragon 8 Gen 2. Чип построен на архитектуре ARM и состоит из восьми ядер: одного ядра Cortex-X3 (3,2 ГГц), двух ядер Cortex-A715 (2,8 ГГц), двух ядер Cortex-A710 (2,8 ГГц), а также трёх ядер Cortex-A510 (2,0 ГГц). Прирост производительности центрального процессора в сравнении с Snapdragon 8 Gen 1 достигает 35%, а графического - на 25%. Заявленный объем оперативной памяти - 12 Гб стандарта LPDDR5X.

Смартфон оснащен системой из трех камер: основным 50 Мп модулем с фокусным расстоянием 26 мм, диафрагмой f/1.75 и оптической стабилизацией; 12 Мп телеобъективом с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.98, а также 12 Мп широкоугольным модулем с углом обзора 122 градуса и диафрагмой f/2.2. Meizu 20 Infinity также поддерживает технологию лазерной фокусировки dToF, что позволяет новинке мгновенно фокусироваться на новых объектах, появляющихся в кадре. Фронтальная камера устройства оснащена сенсором с разрешением 32 Мп с автофокусом.

Наконец, Meizu установила в 20 Infinity симметричные стереодинамики высокого качества, массив из нескольких микрофонов для шумоподавления, а также чип спутниковой связи Tianwen S1, позволяющий устройству использовать технологию двусторонней спутниковой связи.