Сбер вручит 1 млн рублей автору лучшей научной статьи по ИИ

Сбер объявил о старте международного конкурса научных статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML). Автор лучшей работы получит 1 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ключевые работы будут опубликованы в авторитетном научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии «Doklady Mathematics».
Также авторы статей получат возможность представить их в своих докладах на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023).
Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора, содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML.
«Наш конкурс открывает возможность исследователям в области искусственного интеллекта и машинного обучения опубликовать статью о своих прорывных решениях в престижном научном журнале. Надеемся, что конкурс не только станет важным событием для российского научного сообщества, но и вызовет большой интерес у международных участников», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Окончательное решение о публикации в сборнике и присуждении премии за лучшую статью принимает экспертная комиссия.