Сбер вручит 1 млн рублей автору лучшей научной статьи по ИИ

«Наш конкурс открывает возможность исследователям в области искусственного интеллекта и машинного обучения опубликовать статью о своих прорывных решениях в престижном научном журнале. Надеемся, что конкурс не только станет важным событием для российского научного сообщества, но и вызовет большой интерес у международных участников», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.