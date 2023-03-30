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59 минут назад

Сбер вручит 1 млн рублей автору лучшей научной статьи по ИИ

Газета.Ru

Сбер объявил о старте международного конкурса научных статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML). Автор лучшей работы получит 1 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сбер вручит 1 млн рублей автору лучшей научной статьи по ИИ
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Ключевые работы будут опубликованы в авторитетном научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии «Doklady Mathematics».

Также авторы статей получат возможность представить их в своих докладах на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023).

Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора, содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML.

«Наш конкурс открывает возможность исследователям в области искусственного интеллекта и машинного обучения опубликовать статью о своих прорывных решениях в престижном научном журнале. Надеемся, что конкурс не только станет важным событием для российского научного сообщества, но и вызовет большой интерес у международных участников», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Окончательное решение о публикации в сборнике и присуждении премии за лучшую статью принимает экспертная комиссия.

Наука и техника,Александр Ведяхин,РАН,Сбербанк России,
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