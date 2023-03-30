NASA сфотографировало крайне мощную вспышку на Солнце

Астрономам NASA удалось заснять мощную вспышку на Солнце, которая произошла 30 марта в 05:33 мск. Как сообщает пресс-служба агентства, в это время на освещенной стороне планеты резко ухудшилась, а местами и вовсе пропала высокочастотная связь.

Отмечается, что интенсивность события была экстремального класса с индексом X1.2. О выбросе коронарной массы не сообщается, из-за чего данных о возможном скором возникновении геомагнитных бурь нет.

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Сейчас звезда движется к пику активности в своем очередном 11-летнем цикле, который стал уже 25 по счету с начала детальных наблюдений за Солнцем. Сам пик ожидается в конце 2024 или начале 2025 года. Отмечается, что сегодняшняя вспышка класса X стала четвертой по счету в этой категории, хоть и не самой сильной. Самая мощная с индексом X2.2 произошла 17 февраля.