$76.45+0.1482.39-0.75
20 минут назад

NASA сфотографировало крайне мощную вспышку на Солнце

Никита Бородкин

Астрономам NASA удалось заснять мощную вспышку на Солнце, которая произошла 30 марта в 05:33 мск. Как сообщает пресс-служба агентства, в это время на освещенной стороне планеты резко ухудшилась, а местами и вовсе пропала высокочастотная связь.

NASA сфотографировало крайне мощную вспышку на Солнце
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что интенсивность события была экстремального класса с индексом X1.2. О выбросе коронарной массы не сообщается, из-за чего данных о возможном скором возникновении геомагнитных бурь нет.

Скриншот

Сейчас звезда движется к пику активности в своем очередном 11-летнем цикле, который стал уже 25 по счету с начала детальных наблюдений за Солнцем. Сам пик ожидается в конце 2024 или начале 2025 года. Отмечается, что сегодняшняя вспышка класса X стала четвертой по счету в этой категории, хоть и не самой сильной. Самая мощная с индексом X2.2 произошла 17 февраля.

Складывающая ситуация беспокоит ученых, поскольку они ожидают ощутимо большую активность от звезды, чем в предыдущем цикле. В частности, опасения вызывает растущее число спутников связи на орбите. При мощной и направленной к Земле вспышке они могут выйти из-под контроля и начать разрушаться. Это не приведет к последствиям на поверхности планеты, однако небо для запуска новых космических аппаратов будет закрыто надолго.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий