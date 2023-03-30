Microsoft занялась изучением рекламы для Bing Chat

Microsoft начала изучать возможность размещения рекламы в Bing Chat. В своем блоге компания подняла вопрос о будущем рекламных доходов в интернете нового поколения, в котором чат-боты будут собирать информацию с сайтов и переупаковывать ее для пользователей — полностью исключая сами сайты с публикациями из этой схемы.

Microsoft отметила, что компания признает важную роль сайтов в создании контента, а также необходимость рекламы, которая позволяет финансировать их деятельность. В дальнейшем развитии продукта компания поставила перед собой цель привлечь больше трафика к сайтам-издателям «в этом новом мире поиска».

В своем нынешнем состоянии Bing Chat предоставляет ссылки на источники информации, однако пока неизвестно, будет ли этого достаточно для удовлетворения запроса владельцев сайтов. Основная проблема заключается в том, что большинство пользователей Bing Chat могут не переходить по этим ссылкам, лишая сайты просмотров и показов рекламы, а значит доходов.