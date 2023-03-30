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17 минут назад

Останки древнего родственника вомбатов обнаружили археологи в Австралии

Мир24

Ученые провели исследование и обнаружили свидетельства существования в Австралии неизвестного сумчатого вида. Он проживал на Зеленом континенте около 25 миллионов лет назад. О работе сотрудников Университета Флиндерса в Аделаиде говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

В Австралии найдены останки древнего родственника вомбатов
Фото: Мир 24Мир 24

Кости черепа, фрагменты обеих челюстей с зубами и мелкие фрагменты скелета специалисты нашли в центральной части Австралии рядом с городом Алис-Спрингс. Животному дали название Mukupirna fortidentat, при жизни оно выглядело как нечто среднее между вомбатом и сумчатым львом. При этом его вес мог достигать 50 килограммов.

Ученые бережно собрали все обнаруженные кости и сумели составить компьютерную модель внешнего вида животного. Выяснилось, что древний зверь имел общего предка с современными вомбатами, а внешне был похож на сумчатого льва.

«На древе эволюции обнаруженный вид является промежуточным звеном между вомбатами и их родственниками, внешне больше напоминающими коал», – рассказал археолог Артур Крайтон

По его словам, зубы животного говорят о том, что оно почти наверняка не было плотоядным. Лучше всего этот вид мог грызть твердые фрукты, корнеплоды и орехи.

Специалисты пока не могут объяснить, почему эти звери вымерли. Они предположили, что это связано с изменениями условий обитания – климат в то время был более влажным, а вместо пустыни росли густые леса.

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