Секреты гладкости: почему у людей нет шерсти

Если бы на Землю прилетели инопланетяне и поставили человечества в один ряд вместе со всеми остальными приматами, одним из главных различий, которые бы они заметили — это отсутствие шерсти. На фоне большинства прочих животных люди обладают сравнительно скромным волосяным покровом. Некоторые виды млекопитающих разделяют этот признак: например, голые землекопы, носороги, киты и слоны. Но почему так получилось? Издание BBC разбирается в вопросе.

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Если рассуждать фактически, тело человека покрыто примерно пятью миллионами волосяных фолликул, однако практически все они производят пушковые волосы. Мелкие, короткие и пушистые, постепенно переходящие в более толстые терминальные волосы, растущие на голове, подмышками, в паху и (среди мужчин) на лице.

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Ученые не могут точно сказать, какими причинами продиктован эволюционный отказ от плотной, грубой шерсти в пользу легких пушковых волос, и когда именно он произошел. Однако существует несколько теорий, способных объяснить это изменение. Самая популярная среди них — т.н. гипотеза охлаждения тела, также известная как гипотеза саванны. Homo erectus плейстоценовой эпохи и поздние гоминины начали охотиться в открытой саванне: они преследовали свою добычу часами, чтобы вымотать ее без помощи сложных охотничьих инструментов. Столь серьезные физические нагрузки ставили древних людей под угрозу теплового удара, из-за чего они и потеряли шерсть, которая мешала эффективно охлаждаться при помощи потения.

Доказательством этой теории служат исследования, которые нашли переключатели в некоторых генах, отвечающих за превращение определенных клеток в потовые железы и волосяные фолликулы. Похожая теория, появившаяся в 1980-х, выдвинула предположение, что переход к прямоходящей позиции сделал шерсть менее эффективным инструментом для защиты от солнечной радиации. Правда, против гипотезы охлаждения тела говорит тот факт, что значительная популяция людей не пользовалась своей выносливостью десятки тысяч лет — но их шерсть не отросла. Хотя, по идее, должна была.

С другой стороны, гипертермия (аномально высокая температура тела) была бы гораздо большей угрозой, чем гипотермия, в экваториальной Африке, где эволюционировали люди. К тому же, многие генетические особенности бывает тяжело выработать заново. К моменту, когда древние люди заселили более холодные регионы, они уже изобрели другие технологии для того, чтобы сохранять тепло — например, огонь и одежду. Они также наверняка адаптировались к низким температурам в физиологическом плане.

В 2003 году появилась еще одна теория — эктопаразитная гипотеза. Она утверждает, что обезьяны без шерсти могли страдать от меньшего количества паразитов, а то большое эволюционное преимущество. Жалящие мухи способны переносить болезни и откладывать яйца в шерсти обезьян: раньше паразиты были, пожалуй, одним из сильнейших селективных факторов в истории человеческой эволюции.

Одним из факторов, повлиявших на потерю шерсти, могло стать появление одежды из меха других животных, которую можно было снимать и стирать. Если отталкиваться от этой технологии, то отказ от шерсти произошел где-то 100 или 200 тысяч лет назад. Гораздо позже, чем предполагает теория охлаждения тела. Но тогда возникает вопрос: почему мы все еще имеем волосы на голове и других частях тела?