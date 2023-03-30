Маск напомнил об опасности ИИ анекдотом

Предприниматель Илон Маск напомнил своим подписчикам старый анекдот об искусственном интеллекте. Шутку об опасности развития ИИ он опубликовал в Twitter, сообщает РБК.

«Агностики построили искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог. Они заканчивают, задают ему вопрос, и он отвечает: «Теперь есть!» — написал Маск.

Напомним, что накануне Маск, Стив Возняк и более тысячи экспертов и представителей IT-индустрии подписали открытое письмо, в котором призывали ввести мораторий на полгода на обучение ИИ-систем. Речь идет о более производительных моделях, чем недавно представленная GPT-4 от компании OpenAI.

По их мнению, разработка ИИ должна продолжаться лишь после того, как человечество сможет управлять рисками, которые возникают при его развитии.