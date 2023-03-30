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18 минут назад

Google прокомментировала обучение собственной нейросети на данных конкурентов

Ferra.ru

Издание The Information сообщило, что Google, возможно, обучал чат-бота Bard, используя данные, взятые с сайта ShareGPT, который содержал данные ChatGPT, конкурирующего чат-бота за авторством OpenAI. Однако Google однозначно отрицает, что эти данные были использованы.

Google опровергла обучение собственной нейросети на данных ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший исследователь ИИ Google якобы предостерег компанию от использования этих данных, поскольку они нарушали условия обслуживания OpenAI и привело бы к тому, что Bard начал бы давать похожие на ChatGPT ответы. Один из источников сообщил изданию, что Google перестал использовать эти данные после предупреждений. Возможно, компания удалила эту часть из обучения нейросети.

Однако Google отрицает использование каких-либо данных из ShareGPT или ChatGPT в обучении своего чат-бота.

"Bard не обучается на данных из ShareGPT или ChatGPT", - заявил The Verge представитель компании Крис Паппас.

Наука и техника,Крис Паппас,Google,
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