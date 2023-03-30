Google опровергла обучение собственной нейросети на данных ChatGPT

Издание The Information сообщило, что Google , возможно, обучал чат-бота Bard, используя данные, взятые с сайта ShareGPT, который содержал данные ChatGPT, конкурирующего чат-бота за авторством OpenAI. Однако Google однозначно отрицает, что эти данные были использованы.

Бывший исследователь ИИ Google якобы предостерег компанию от использования этих данных, поскольку они нарушали условия обслуживания OpenAI и привело бы к тому, что Bard начал бы давать похожие на ChatGPT ответы. Один из источников сообщил изданию, что Google перестал использовать эти данные после предупреждений. Возможно, компания удалила эту часть из обучения нейросети.