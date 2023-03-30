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20 минут назад

Группа студентов отправит на Луну собственный ровер

Ferra.ru

Команда студентов из Университета Карнеги-Меллона собирается запустить Iris, первый американский луноход частного производства, который будет исследовать поверхность Луны. По крайней мере так свой проект описывают сами создатели.

Группа студентов отправит на Луну собственный ровер
Фото: UnsplashUnsplash

Луноход размером с коробку из-под обуви весит всего 2 кг и станет самым маленьким и легким ровером, который когда-либо высаживался на Луну. Запуск запланирован на май. Iris полетит на частной ракете вместе с 14 другими полезными грузами, включая проекты для NASA и несколько пассажиров-людей.

Проект, в котором приняли участие около 300 студентов, начался несколько лет назад, и на его разработку было потрачено много сил. Студенты спроектировали и построили ровер с нуля. Они также будут управлять центром управления Iris, расположенным в кампусе учебного заведения.

Наука и техника,NASA,
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