Группа студентов отправит на Луну собственный ровер

Команда студентов из Университета Карнеги-Меллона собирается запустить Iris, первый американский луноход частного производства, который будет исследовать поверхность Луны. По крайней мере так свой проект описывают сами создатели.

Фото: Unsplash Unsplash

Луноход размером с коробку из-под обуви весит всего 2 кг и станет самым маленьким и легким ровером, который когда-либо высаживался на Луну. Запуск запланирован на май. Iris полетит на частной ракете вместе с 14 другими полезными грузами, включая проекты для NASA и несколько пассажиров-людей.