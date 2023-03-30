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58 минут назад

В России разработали аналог IMAX

Никита Бородкин

Компания кинопроката «Централ партнершип» разработала аналог технологии IMAX под названием «Космакс». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Генеральный директор компании Вадим Верещагин отметил, что сейчас новинка проходит процедуру получения патента. Технология, по его словам, совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук.

Первым фильмом, который покажут в формате «Космакс», станет частично снятая в космосе картина Клима Шипенко «Вызов».

8 марта 2023 года кинопрокат России превзошёл все ожидания

Напомним, что летом 2022 года корпорация IMAX прекратила свою деятельность в России. Она перестала предоставлять свою одноименную кинематографическую систему. Как отмечал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, последним днем ее официального представительства и работы было 31 мая.

Сообщалось, что объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обращались с заявлением в суд о понуждении IMAX к исполнению своих обязательств. Судящиеся с компанией сети рассчитывали на скорейшее возвращение мирового кинобизнеса в Россию.

Наука и техника,Видео,Клим Шипенко,Вадим Верещагин,Роман Исаев,
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