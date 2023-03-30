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30 минут назад

Российские IT-эксперты отреагировали на заявление Маска и Возняка по ИИ

Елена Прошина

Руководители технологических компаний России выразили согласие с Илоном Маском и Стивом Возняком, которые призвали замедлить разработки в области искусственного интеллекта до создания норм регулирования этой сферы. Об этом пишет РБК.

Российские IT-эксперты отреагировали на заявление Маска и Возняка по ИИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению российских экспертов, хотя замена человека ИИ уже завтра невозможна, но навести серьезный вред уже сейчас эти системы могут.

Технический директор компании Smart Engines Дмитрий Николаев отметил, что подобное в истории человечества было много раз, когда преобразование уклада жизни людей приводило к опасным результатам. Однако ни разу прогресс не удавалось остановить. Он предложил ограничить исследования в области ИИ для защиты основных прав людей при сборе данных для обучения ИИ и при вводе их в эксплуатацию.

Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем согласился с тем, что все эти изменения повлекут за собой изменения правил использования и регулирования разработок AI, а также принятия определенных этических вопросов. Он считает, что мировые эксперты, подписавшие письмо, хотят дать первый толчок к подобным изменениям.

Руководитель департамента машинного обучения дирекции по ИИ и цифровым продуктам компании «ВымпелКом» Дмитрий Ермилов заявил, что любое исследование можно остановить, но в случае с ИИ следует рассмотреть ограничение на использование этих систем. Он предлагает давать доступ к ним только для промышленного использования, а не всем желающим.

Напомним, ранее более тысячи экспертов и представителей IT-индустрии, обратились к общественности с открытым письмом, в котором призвали приостановить разработки в области ИИ-систем. Мораторий предлагается ввести на полгода.

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