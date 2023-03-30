Apple раскрыла дату анонса iOS 17 и macOS 14

Apple объявила дату проведения ежегодной конференции WWDC 2023.

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Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме с 5 по 9 июня 2023 года. В рамках него компания представит свои последние разработки: iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и т.д.

Помимо этого, именно в рамках WWDC 2023 разработчики получат уникальный доступ к инженерам Apple, узнают о новых технологиях и получат инструменты для воплощения своих идей в жизнь.

Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по Worldwide Developer Relations, выразила волнение по поводу мероприятия, которое, как ожидается, станет «самым большим и захватывающим».