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Раскрыто новое свойство пижмы

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной. Среди них оказалось замедление старения. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.

Найдено продлевающее молодость растение
© РИА Новости

Свою работу ученые строили на основе собранной в Калининградской области пижмы. Также это растение растет в Северной Европе, Китае, Японии, Северной Америке и Северной Корее.

Экстракцию пижмы ученые проводили из сушенной пижмы и с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли ее полезные вещества. На заключительном этапе делали оценку свойств.

По итогам исследования ученее выделили в растении не только уже известные, но и новые биологически активные вещества. В частности, они обнаружили, что растение способно влиять на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии клеток и проявлять общее антиокислительное, противомикробной и кардиопротекторное воздействие. Таким образом пижму можно использовать в разработке продуктов, замедляющих старение человека. Также ученые планируют изучить растение из других регионов, чтобы узнать обладает ли оно такими же свойствами, что и балтийское.

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