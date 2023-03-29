Найдено продлевающее молодость растение

Раскрыто новое свойство пижмы
Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной. Среди них оказалось замедление старения. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.
Свою работу ученые строили на основе собранной в Калининградской области пижмы. Также это растение растет в Северной Европе, Китае, Японии, Северной Америке и Северной Корее.
Экстракцию пижмы ученые проводили из сушенной пижмы и с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли ее полезные вещества. На заключительном этапе делали оценку свойств.
По итогам исследования ученее выделили в растении не только уже известные, но и новые биологически активные вещества. В частности, они обнаружили, что растение способно влиять на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии клеток и проявлять общее антиокислительное, противомикробной и кардиопротекторное воздействие. Таким образом пижму можно использовать в разработке продуктов, замедляющих старение человека. Также ученые планируют изучить растение из других регионов, чтобы узнать обладает ли оно такими же свойствами, что и балтийское.