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Ракета "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны

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Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником в интересах российского военного ведомства с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк стартовала ракета с военным спутником
© РИА Новости

"В среду, 29 марта, в 22:57 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

В текущем году это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения, второй - с космодрома Плесецк. Впервые в 2023 году состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.

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