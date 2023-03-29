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41 минуту назад

Онкологи обнаружили, что пережившие рак мозга дети страдают от потери слуха и бесплодия

Газета.Ru

Ученые из Университета Монреаля выяснили, что выжившие после агрессивной формы рака головного мозга дети страдают от неврологических проблем до потери слуха и бесплодия, а общий уровень смертности у них в 21 раз выше, чем у населения в целом. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology.

Пережившие рак мозга дети страдают от потери слуха и бесплодия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медуллобластома — наиболее распространенная форма рака головного мозга у молодых людей. В настоящее время выживаемость составляет от 50% до 80%, но лечение может привести к долгосрочным негативным последствиям.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 230 пациентов, которым в возрасте до 18 лет была диагностирована медуллобластома и которые прожили более пяти лет без рецидивов. Основным методом лечения была лучевая терапия.

Ученые выяснили, что пациенты имели в 45 и 96 раз более высокие показатели инсульта и тяжелой потери слуха соответственно, чем население в целом. Кроме того, примерно каждый второй пациент получил степень инвалидности.

Эти результаты указывают на необходимость пересмотра схем лечения в зависимости от рисков, возраста пациента и биологии опухоли, чтобы пациенты с низким риском рецидива не подвергались токсичной химио- и лучевой терапии.

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