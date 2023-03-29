Аналитик Муртазин опроверг заявления об опасности ИИ

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» опроверг заявления об опасности искусственного интеллекта. По его мнению, призывы главы Tesla Илона Маска, сооснователя Apple Стива Возняка и других ограничить развитие ИИ преследуют их бизнес-интересы.

Ранее на сайте Future of Life появилось открытое письмо к создателям искусственного интеллекта о необходимости приостановить тренировки мощных систем хотя бы на полгода. Под ним, в том числе, подписались Маск, Возняк и еще более тысячи экспертов в области разработок ИИ. В письме указывалось, что системы с искусственным интеллектом могут представлять серьезные риски для человечества.

Муртазин же уверен, что никакой опасности ИИ людям не несет, потому что они же им и управляют. А целью письма, по его мнению, является попытка ограничить развитие Open AI и их продуктов, замедлив конкурентов.