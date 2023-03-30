Мошенники начали предлагать россиянам поддельное налоговое приложение

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила граждан о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой электронных писем якобы о новом приложении ведомства.

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В письме речь идёт о новом приложении ФНС для Android, которое доступно взамен старого, а скачать его из Google Play якобы нельзя из-за санкционной блокировки. Благодаря этому приложению можно узнать, положен ли налоговый вычет, оплатить налоги и выполнить другие действия. В письме предлагается перейти по ссылке на файлообменник, на котором действительно расположено некое приложение.

После установки на смартфон фейковое налоговое приложение начнёт воровать данные из СМС. Дело в том, что когда пользователь установит это приложение, нужно будет ввести номер телефона и банковской карты, а затем нажать кнопку «Проверить». Это позволит мошенникам завладеть данными карты и информацией из всех СМС на телефоне.