$76.45+0.1482.39-0.75
49 минут назад

Мошенники начали предлагать россиянам поддельное налоговое приложение

Ferra.ruиещё 4

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила граждан о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой электронных писем якобы о новом приложении ведомства.

Мошенники начали предлагать россиянам поддельное налоговое приложение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В письме речь идёт о новом приложении ФНС для Android, которое доступно взамен старого, а скачать его из Google Play якобы нельзя из-за санкционной блокировки. Благодаря этому приложению можно узнать, положен ли налоговый вычет, оплатить налоги и выполнить другие действия. В письме предлагается перейти по ссылке на файлообменник, на котором действительно расположено некое приложение.

После установки на смартфон фейковое налоговое приложение начнёт воровать данные из СМС. Дело в том, что когда пользователь установит это приложение, нужно будет ввести номер телефона и банковской карты, а затем нажать кнопку «Проверить». Это позволит мошенникам завладеть данными карты и информацией из всех СМС на телефоне.

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма, в которых говорится, что для пользователей Android доступно новое приложение. Якобы с его помощью можно оплатить налоги, посмотреть, доступен ли налоговый вычет, и многое другое. При этом уточняется, что в связи с геополитической ситуацией приложение недоступно в Play Market, но его можно скачать по ссылке в письме. Ссылка ведёт на файлообменник, откуда действительно можно скачать установочный файл мобильного приложения. Федеральная налоговая служба

Наука и техника,ФНС России,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий