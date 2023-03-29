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12 минут назад

В России разработали автобус для работы в арктических широтах

Lenta.ru

В России разработали автобус для перевозки пассажиров в условиях Крайнего Севера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на Владимира Якушева.

В России разработали автобус для работы в арктических широтах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Созданием арктического автобуса занимались совместно Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры.

Опытный образец автобуса, предназначенного для эксплуатации в условиях экстремально низких температур, успешно прошел испытания.

В начале марта российский блогер совершил автопробег в Арктику на 42-летнем «Москвиче». Блогер и сопровождавшие его товарищи благополучно достигли конечной точки своего маршрута — Нового Уренгоя. Проехавший несколько тысяч километров «Москвич» решили оставить на Крайнем Севере до лета.

Наука и техника,Владимир Якушев,
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