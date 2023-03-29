Археологи нашли статуэтку Венеры пенорожденной на древней свалке во Франции

Ученые из Национального института охранных археологических исследований (Inrap) обнаружили во Франции статуэтку Венеры Анандиомены на мусорной свалке времен римской эпохи. Об этом сообщается на сайте института.

© Emmanuelle Collado/Inrap

Артефакты были обнаружены в городе Ренн на северо-западе Франции. Город был основан римлянами в первом веке нашей эры. Здесь находилась каменоломня: римлянам требовался строительный материал. Позже сланцевый карьер перепрофилировали в огромную свалку. Именно в ней нашли множество артефактов возрастом до 1800 лет. Среди них были статуэтки богини Венеры, гончарная печь, монеты и булавки для одежды.

Известная как богиня любви в римский период, Венера стала ассоциироваться с императорами и часто была символом римской власти. Одна из статуэток изображает Венеру-прародительницу (богиню-мать) с торсом, задрапированным тканью. Вторая статуэтка, сохранившаяся лучше, - это Венера Анандиомена (восходящая из моря): богиня обнажена и правой рукой выжимает воду из волос.