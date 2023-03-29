Бельгиец покончил с собой после шести недель общения с чат-ботом

Бельгиец покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом - чат-ботом по имени Элиза. Об этом сообщила во вторник газета L'Avenir.

Историю этого человека изданию рассказала его жена, которая уже после самоубийства обнаружила переписку на английском языке с чат-ботом.

По ее словам, мужчина около двух лет назад сильно увлекся вопросами глобального изменения климата, и это увлечение быстро переросло в манию: на почве страха и ожиданий катастрофы у него развилась тревожность и депрессия, он стал замкнутым и раздражительным. Семье он все время говорил, что "не видит выхода для человечества", а единственной надеждой для него была мысль о развитии технологий и искусственного интеллекта.

В итоге бельгиец начал переписку с программой искусственного интеллекта, которой он излагал свои страхи и сомнения.