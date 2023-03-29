Lockheed Martin предложит коммерческие услуги связи и навигации на Луне

Компания Lockheed Martin создает новую компанию, которая будет предлагать услуги связи и навигации для растущего числа правительственных и коммерческих лунных миссий.

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Компания Lockheed объявила 28 марта о создании Crescent Space Services LLC, дочерней компании, которая будет предлагать услуги под названием Parsec, сеть спутников на лунной орбите для поддержки других космических аппаратов вокруг Луны или на поверхности.

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Parsec будет использовать спутники, спроектированные и построенные компанией Lockheed Martin с использованием шины под названием Curio, разработанной для малых спутников НАСА Janus и Lunar Trailblazer. Запуск первых спутников запланирован на 2025 год.

Компания Crescent Space Services будет владеть и управлять спутниками, предлагая свои услуги клиентам.

"Мы хотели найти способ, с помощью которого Lockheed Martin, традиционно занимающаяся разработкой и производством технологий, могла бы сосредоточиться на том, что у нее хорошо получается, а затем создать нечто новое, новый бизнес, который мог бы стать владельцем и оператором активов", - сказал в интервью Джо Лэндон, исполнительный директор Crescent.

Компания может предоставлять услуги с одного спутника, хотя, по его словам, она начнет с двух и сможет добавить еще, если потребуется, чтобы удовлетворить спрос. Этот спрос будет исходить от сочетания коммерческих и правительственных миссий на Луну. Лэндон сказал, что, по оценкам компании, в ближайшее десятилетие на Луну отправится более 100 спутников.

Многие из них будут нуждаться в услугах связи или навигации. Он отметил, что это особенно актуально для миссий, отправляющихся в южную полярную область, где линии видимости на Землю могут быть затруднены, или на дальнюю сторону Луны, где необходимы ретрансляторы.

Существуют различные предложения по созданию лунных спутников связи. Некоторые компании, разрабатывающие посадочные аппараты для программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS), такие как Draper и Intuitive Machines, объявили о планах отправить спутники-ретрансляторы для поддержки своих посадочных аппаратов.

Европейское космическое агентство работает над программой Moonlight по предоставлению услуг связи и навигации на Луне. Первый спутник для Moonlight, космический аппарат под названием Lunar Pathfinder, который строит компания Surrey Satellite Technology Ltd., будет запущен в 2026 году в рамках миссии CLPS.

По словам Лэндона, он ожидает, что Parsec будет соответствовать концепции LunaNet, разработанной НАСА для создания на Луне совместимых сетей связи и навигации, а также сотрудничать с другими системами, планируемыми компаниями или правительствами. "Мы строим телекоммуникационную сеть. Мы хотели бы иметь возможность обеспечить роуминг для наших клиентов на других системах и позволить людям подключаться к нашей сети".

По его словам технология Parsec, "хороша", поскольку Lockheed имеет опыт в создании коммуникационных и навигационных полезных нагрузок для других космических аппаратов.

Компания подала лицензионные заявки в Федеральную комиссию по связи на систему Parsec. Одна заявка распространяется на сами спутники, а вторая, поданная в начале этого месяца, - на связь с различными пользовательскими терминалами на поверхности. По его словам, это новый этап работы с FCC, но это та область, где Crescent может использовать опыт Lockheed Martin в области регулирования.

Лэндон, который ранее был вице-президентом по разработке перспективных программ в Lockheed Martin Space, возглавляет компанию из примерно 10 человек, которая в этом году "немного" вырастет, сказал он.

"Мы действительно сосредоточены на связи и навигации, потому что считаем, что именно это в первую очередь понадобится НАСА и другим клиентам", - сказал он. "Это общий знаменатель: все лунные миссии нуждаются в коммуникациях и навигационных услугах, поэтому мы сосредоточены на этом".