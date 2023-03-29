В Австралии предложили "околосмертельный опыт" на VR-симуляторе смерти

В Австралии жителям предложили испытать "околосмертельный опыт" на VR-симуляторе смерти
В Австралии на выставке в Национальной галерее Виктории в Мельбурне представили VR-симулятор смерти, который, согласно заявленным данным, может показывать людям ощущения, когда они умирают. Об этом сообщает NY Post. Автором проекта стал австралийский художник Шон Гладуэлл.
По его словам, интерактивный симулятор "проводит участников через симулированную деэскалацию жизни, от остановки сердца до смерти мозга". Он утверждает, что в создании проекта якобы использовалась "медицинская технология".
Желающим предлагают лечь на фальшивую вибрирующую больничную койку и подключают к мониторам сердечного ритма. VR-симулятор показывает стоящих сверху врачей, которые пытаются провести реанимацию. После этого человек испытывает ощущения, когда он якобы "уплывает в космос".
Один из посетителей, опробовавших действие этого VR-симулятора, заявил, что после выхода из виртуальной реальности чувствовал себя "слегка ошеломленным", а в последующие дни "много думал о загробной жизни".
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