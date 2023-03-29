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В Австралии жителям предложили испытать "околосмертельный опыт" на VR-симуляторе смерти

В Австралии на выставке в Национальной галерее Виктории в Мельбурне представили VR-симулятор смерти, который, согласно заявленным данным, может показывать людям ощущения, когда они умирают. Об этом сообщает NY Post. Автором проекта стал австралийский художник Шон Гладуэлл.

В Австралии предложили "околосмертельный опыт" на VR-симуляторе смерти
© nasitra/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

По его словам, интерактивный симулятор "проводит участников через симулированную деэскалацию жизни, от остановки сердца до смерти мозга". Он утверждает, что в создании проекта якобы использовалась "медицинская технология".

Желающим предлагают лечь на фальшивую вибрирующую больничную койку и подключают к мониторам сердечного ритма. VR-симулятор показывает стоящих сверху врачей, которые пытаются провести реанимацию. После этого человек испытывает ощущения, когда он якобы "уплывает в космос".

Один из посетителей, опробовавших действие этого VR-симулятора, заявил, что после выхода из виртуальной реальности чувствовал себя "слегка ошеломленным", а в последующие дни "много думал о загробной жизни".

Ранее сообщалось, что в Австралии ученые создали фрикадельку из мяса мамонта.

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