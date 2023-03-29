Ученые определили секретный ингредиент в картинах да Винчи

«Старые» мастера живописи, вроде Леонардо Да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандта использовали яичный желток при написании своих картин маслом. Согласно исследованию, которое опубликовали в журнале Nature Communications, даже небольшое количество желтка позволяет добиться изменения свойств масляной краски.

Следовые количества яиц уже давно находили в известных картинах, однако его наличие списывали на банальное загрязнение. В новом исследовании эксперты предположили, что использование желтка художниками прошлых веков могло быть намеренным.

Отметим, что использование яичного желтка в красках не ново — с его помощью древние египтяне изготавливали темперу. По сравнению с ней масляная краска имеет более интенсивные цвета, долго сохнет, однако быстрее окисляется.

В ходе исследования ученые воссоздали процесс изготовления краски, использовав четыре ингредиента — яичный желток, дистиллированную воду, льняное масло и пигмент. Выяснилось, что добавление желтка влияет на вязкость красок и их чувствительность к влаге. Кроме того, с его помощью можно создать более густую краску, экономя необходимые для этого пигменты, некоторые из которых в те века были дороже золота.

Желток также позволял сохранить цвет краски на более долгий срок. Из-за наличия антиоксидантов ей требуется больше времени для окисления.