Ученые определили секретный ингредиент в картинах да Винчи

«Старые» мастера живописи, вроде Леонардо Да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандта использовали яичный желток при написании своих картин маслом. Согласно исследованию, которое опубликовали в журнале Nature Communications, даже небольшое количество желтка позволяет добиться изменения свойств масляной краски.
Следовые количества яиц уже давно находили в известных картинах, однако его наличие списывали на банальное загрязнение. В новом исследовании эксперты предположили, что использование желтка художниками прошлых веков могло быть намеренным.
Отметим, что использование яичного желтка в красках не ново — с его помощью древние египтяне изготавливали темперу. По сравнению с ней масляная краска имеет более интенсивные цвета, долго сохнет, однако быстрее окисляется.
В ходе исследования ученые воссоздали процесс изготовления краски, использовав четыре ингредиента — яичный желток, дистиллированную воду, льняное масло и пигмент. Выяснилось, что добавление желтка влияет на вязкость красок и их чувствительность к влаге. Кроме того, с его помощью можно создать более густую краску, экономя необходимые для этого пигменты, некоторые из которых в те века были дороже золота.
Желток также позволял сохранить цвет краски на более долгий срок. Из-за наличия антиоксидантов ей требуется больше времени для окисления.
Как отметила автор исследования Офели Ранке из Института машиностроения и механики Технологического института Карлсруэ в Германии, свидетельства влияния яичного желтка на масляную краску можно увидеть в картинах Леонардо да Винчи. В частности, в «Мадонне с гвоздикой», одной из первых картин художника, видны «морщины» на лице Марии и ребенка — масляная краска начинает сохнуть сверху вниз, из-за чего мнется. Желток позволяет избежать этого эффекта. Вероятно, сама картина была написана в тот момент, когда Леонардо еще не до конца освоил эту технику.