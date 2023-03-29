Китай назвал сроки запуска аналога Starlink

Китай готовится запустить первые спутники для национальной низкоорбитальной широкополосной мегагруппировки спутников связи. Об этом сообщает Space News.

Фото: SpaceX SpaceX

Система Starlink компании SpaceX состоит из тысяч аппаратов на низкой околоземной орбите, благодаря чему способна поддерживать скоростное спутниковое интернет-соединение с низким пингом. Китайский проект Guowang подразумевает развертывание 13 тыс. спутников на схожих орбитах для создания национальной китайской системы связи. Часто его заявляют как аналог Starlink.

Теперь Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), основной космический подрядчик Китая, заявила, что первые спутники системы Guowang отправятся в космос на ракете «Чанчжэн-5Б» во второй половине 2023 года. Запуск будет произведен с космодрома Вэньчан с помощью разгонного блока «Юаньчжэн-2». Помимо CASC в производстве спутников будет принимать участие Инновационная академия микроспутников (IAMCAS), часть Китайской академии наук. Ожидается, что IAMCAS поставит свои первые 30 спутников для проекта к концу года, а ряд других компаний уже заявили о своем желании принять участие в проекте.