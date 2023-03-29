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48 минут назад

Samsung представила самый большой в мире экран площадью 1,6 тыс. квадратных метров

Газета.Ru

Компания Samsung создала для стадиона Citi Field в Нью-Йорке самый большой светодиодный экран в мире площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Samsung представила самый большой в мире экран
Фото: SamsungSamsung

Отмечается, что экран является не только самым большим, но еще и самым ярким в мире. Он способен выводить картинку с разрешением вплоть до 4К, которая будет отчетливо видна даже в дневное время.

Samsung на текущий момент уже завершила работы по производству и даже монтажа экрана. Первый показ гигантской матрицы состоялся еще 23 марта в рамках мероприятия «Что нового в Citi Field».

Старший вице-президент подразделения дисплеев и домашних развлечений Samsung Джеймс Фишер заявил, что он горд представить эту новинку. Топ-менеджер надеется, что экран сможет стать новой достопримечательностью Нью-Йорка.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что пользователи смартфонов модели Samsung Galaxy S23 пожаловались на постоянные «вылеты» камеры при использовании 30-кратного зума. Когда пользователь нажимает соответствующую кнопку, чтобы воспользоваться этим режимом, приложение «Камера» перестает работать и выкидывает пользователя на рабочий стол.

Наука и техника,Джеймс Фишер,
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