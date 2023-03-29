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41 минуту назад

Google придется заплатить штраф в Индии около 160 млн долларов за предустановку своих приложений

runews24.ru

Апелляционный суд согласился с требованием антимонопольной комиссии Индии оштрафовать компанию Google на почти 160 млн долларов за предустановку своих приложений на устройства, произведенные в стране, сообщает «Центральная служба новостей».

Индия оштрафовала Google на $160 млн за предустановку своих приложений
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что Google Alphabet Inc. была оштрафована за свое стремление увеличить глобальный охват своей мобильной операционной системы Android.

Теперь же корпорации дано 30 дней для выплаты штрафа или обжаловать вердикт трибунала в Верховном суде Индии.

Со стороны же Google приводится аргумент, что ограничение в предустановке приложений на устройства нарушит конфиденциальность пользователей и сделают Android менее доступным для жителей страны.

Наука и техника,Alphabet,Google,
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