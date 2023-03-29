Индия оштрафовала Google на $160 млн за предустановку своих приложений

Апелляционный суд согласился с требованием антимонопольной комиссии Индии оштрафовать компанию Google на почти 160 млн долларов за предустановку своих приложений на устройства, произведенные в стране, сообщает «Центральная служба новостей».

Фото: Unsplash Unsplash

Отмечается, что Google Alphabet Inc. была оштрафована за свое стремление увеличить глобальный охват своей мобильной операционной системы Android.

Теперь же корпорации дано 30 дней для выплаты штрафа или обжаловать вердикт трибунала в Верховном суде Индии.