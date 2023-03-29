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12 минут назад

Астрономы обнаружили одну из самых больших черных дыр

Елена Прошина

Группа британских астрономов обнаружила сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 33 миллиарда раз больше Солнца. Это одна из самых больших черных дыр когда-либо найденных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Обнаружена черная дыра, в 33 млрд раз превышающая массу Солнца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Явление было обнаружено с помощью гравитационного линзирования. Это позволило ученым внимательно изучить, как искривляется свет. Черная дыра внутри галактики на переднем плане является настолько большой, что редко встречается в астрономии.

Эта черная дыра, масса которой примерно в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца, является первой, обнаруженной с помощью этой технологии, с помощью которой команда имитирует свет, проходящий через Вселенную сотни тысяч раз. Каждая симуляция включает в себя черную дыру разного веса, меняющую путь света к Земле.

Даремский университет

В одну из таких симуляций исследователи включили сверхмассивную черную дыру. В итоге ученые получили результат, который совпадает с реальным изображением, полученным космическим телескопом Хаббла. Доктор Джеймс Найтингейл назвал это открытие «чрезвычайно захватывающим».

По мнению астрономов, находка открывает возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.

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