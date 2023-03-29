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1 час назад

CNBC: Nokia развернет на Луне сеть 4G уже в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Телекоммуникационная компания из Финляндии Nokia планирует уже в 2023 году запустить на Луне сотовую связь типа 4G. Об этом сообщает издание CNBC. Отмечается, что Nokia решилась на этот проект для того, чтобы обеспечить современной связью членов космической экспедиции «Артемида», которую NASA планирует в 2024 году.

Nokia развернет на Луне сеть 4G уже в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Доставкой оборудования на спутник Земли займется корабль компании SpaceX, отправление которого запланировано на ближайшие месяцы. Базовые станции 4G будут установлены в кратере Шеклтона, который находится в границах южного полюса Луны.

Утверждается, что связь будет использоваться для обмена информации между беспилотным дроном-луноходом и непосредственно посадочным модулем ракеты. В NASA считают, что сотовая связь необходима экспедиции не меньше, чем классическая радиосвязь. Сеть позволит космонавтам управлять дроном на большом расстоянии, а также передавать видео и данные телеметрии на Землю в режиме реального времени.

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