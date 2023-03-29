Nokia развернет на Луне сеть 4G уже в 2023 году

Телекоммуникационная компания из Финляндии Nokia планирует уже в 2023 году запустить на Луне сотовую связь типа 4G. Об этом сообщает издание CNBC. Отмечается, что Nokia решилась на этот проект для того, чтобы обеспечить современной связью членов космической экспедиции «Артемида», которую NASA планирует в 2024 году.

Доставкой оборудования на спутник Земли займется корабль компании SpaceX, отправление которого запланировано на ближайшие месяцы. Базовые станции 4G будут установлены в кратере Шеклтона, который находится в границах южного полюса Луны.