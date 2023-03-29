Стало известно о разрушении озонового слоя Земли во время геомагнитных бурь

«Мы обнаружили, что во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — поделилась сотрудница лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова.