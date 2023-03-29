NASA передумало уничтожать орбитальный сканер для наблюдения за лесами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продлило срок службы ключевого устройства программы изучения динамики глобальных экосистем (Global Ecosystem Dynamics Investigation, GEDI). С его помощью оценивается состояние мировых лесов и их возможности поглощать углекислый газ. За время работы GEDI помог ученым лучше понять процессы утраты биоразнообразия и глобального потепления.

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Миссия GEDI была запущена на орбиту в 2018 году. С ее помощью лазерным сканированием была создана первая трехмерная карта лесов Земли. Как передает The Guardian, NASA собиралось снять сенсор с орбиты и сжечь в атмосфере планеты, однако отказалось от этих планов после обращения группы ученых.

Датчики GEDI будут переустановлены на борту Международной космической станции (МКС) и продолжат работать до тех пор, пока саму орбитальную базу не выведут из эксплуатации в 2031 году. Это поможет специалистам собрать больше данных о текущих запасах углерода в деревьях и влиянии лесных пожаров на атмосферу.

Исследователи из Университета штата Мэриленд в США заявили, что GEDI сможет уточнить результаты мониторинга с помощью других спутников, которые запустят до конца текущего десятилетия для наблюдения за экосистемами планеты.

По словам главного исследователя миссии GEDI профессора Ральфа Дубая, устройство провело более 20 млрд измерений структуры лесов умеренного и тропического поясов. Собранные им данные помогли решить давние вопросы о роли зеленых массивов в углеродном цикле, уточнить влияние обезлесения и деградации лесных территорий на концентрацию CO2 в атмосфере.

Ожидается, что GEDI возобновит работу в 2025 году после ремонта и настройки на борту МКС.