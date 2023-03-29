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26 минут назад

Суд в Бразилии обязал Apple вернуть зарядные устройства в комплекты смартфонов

ТАСС

Американская компания Apple должна вернуть зарядные устройства в комплекты смартфонов, продающиеся в Бразилии. Об этом сообщает во вторник портал G1.

Суд в Бразилии обязал Apple вернуть зарядные устройства в комплекты смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, соответствующее решение вынес в середине марта Федеральный суд первого округа по ходатайству управления главного государственного адвоката. Ведомство в этом случае оспаривало апелляцию американского производителя электроники на предписание бразильского Минюста, назначившего Apple штраф за продажу своих устройств без зарядок. Компания, однако, проигнорировала требование властей и не вернула зарядные устройства в комплекты мобильных телефонов.

В сентябре 2022 года Минюст Бразилии запретил Apple продавать свои гаджеты без зарядных устройств. В ведомстве тогда заявили, что отсутствие в комплекте зарядок делает невозможным использование смартфона. Министерство назначило Apple штраф в размере 12,2 млн реалов ($2,35 млн) за то, что та ранее не реагировала на соответствующие предписания региональных управлений защиты прав потребителей.

Кроме того, в ведомстве сочли неубедительными доводы компании о том, что таким образом она способствует защите окружающей среды. "Принимаемые компанией меры представляются неэффективными в свете норм Национальной политики в области защиты окружающей среды и Национальной политики по переработке твердых отходов", - говорится в документе. Как отмечали эксперты ведомства, "под предлогом сокращения выбросов углекислого газа" компания попросту "поставляет на рынок продукт, использование которого зависит от другого устройства, также продаваемого компанией".

Наука и техника,Apple,
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